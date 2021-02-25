





На сегодняшней презентации компания Redmi представила два новых ноутбука линейки RedmiBook Pro. Модели отличаются в основном экранами: младшая модель получила 14'' дисплей, а старшая — 15.6'' с разрешением 3.2К и частотой 90 Гц. Компания подчеркивает, что по плотности пикселей их новинка превосходит MacBook Pro.Что касается остальных характеристик, то оба RedmiBook Pro работают на 35-ваттных Intel Core i5 или i7 11-ого поколения, присутствует дискретная графика Nvidia GeForce MX450 с 2 ГБ памяти. Объем ОЗУ фиксирован и составляет 16 ГБ, объем SSD — или 512 ГБ, или 1 ТБ.Из интерфейсов можно выделить Wi-Fi 6 и наличие порта USB-C с поддержкой новейшего Thunderbolt 4. Также есть порты USB-A и HDMI. Что касается емкости аккумулятора, то у 15.6'' модели она составляет 70 Втч, у 14'' — 56 Втч. При этом старшая версия комплектуется быстрой зарядкой на 100 Вт, младшая довольствуется 65-ваттным адаптером.Новинки выполнены в металлических корпусах, и Redmi подчеркивает, что они прошли внутренние тесты на падение. Что касается цен, то за базовую версию RedmiBook Pro 14 попросят около 700 долларов (51 500 рублей), за базовую версию RedmiBook Pro 15.6 — 755 долларов (55 500 рублей).