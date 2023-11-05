«А разговоров-то было». Новые MacBook Pro с M3 Pro протестировали в Geekbench

Фархад
M3 Pro

Ведущий YouTube-канала Max Tech Вадим Юрьев поделился первым результатами тестов производительности нового MacBook Pro с чипом M3 Pro. Спойлер: он ничем не лучше M2 Pro.

Блогер представил данные из Geekbench 6, согласно которым M3 Pro с 12-ядерным процессором обеспечивает лишь незначительно более высокую производительность по сравнению с аналогичным M2 Pro. Тестирование проводилось на 14-дюймовой модели MacBook Pro.

Новинка набрала 3035 и 15 173 баллов в одноядерных и многоядерных тестах, соответственно. Таким образом, M3 Pro на 14% быстрее предшественника в одноядерных тестах, и всего на 6% мощнее в более требовательных и ресурсоёмких задачах.

Напомним, что оба чипа M2 Pro и M3 Pro оснащены 12-ядерным процессором, но в M3 Pro используется только шесть высокопроизводительных ядер и шесть энергоэффективных, тогда как в M2 Pro — восемь высокопроизводительных ядер и четыре энергоэффективных. Отдельно стоит отметить, что Apple урезала пропускную способность памяти в M3 Pro на 25% до 150 Мбит/с и минусовала одно графическое ядро по сравнению с M2 Pro.

Судя по всему, владельцам MacBook Pro с чипами M2 Pro даже не стоит рассматривать вариант перехода на более новые модели.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+1
Mikhail Antonov
Если есть прирост, плюс графика таже, если есть баблос почему бы не рассмотреть?
А если баблоса нет, то и М2 Pro не рассматриваешь обычно :( если повезет 15ка Air на М3 будет по зубам, и то спасибо.
Можно было бы на бушечку пооблизываться, но с такими тестами и бушечек по адекватным ценам не будет.
Сегодня в 18:24
#
tellurian
+4759
tellurian
В реальных задачах/приложениях прирост будет меньше.
Сегодня в 18:39
#
+1720
Czochralski
Как бы в презентации был намек тем, кто сидит на маках интеловских, что пора.
Никто вроде и не говорил, что с предыдущего поколения есть смысл переходить.
час назад в 20:15
#
+1
Александр Л
оставлю свой 16 М1про 16/1тб при себе
50 минут назад
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