Ах вот почему Apple отказалась от AirPower

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Коллекционер редких гаджетов Apple под ником Kosutami получил в своё распоряжение функциональный прототип AirPower, зарядного коврика, от выпуска которого компания отказалась. Он протестировал девайс и нашёл истинную причину прекращения дальнейшей разработки устройства.Прототип AirPower, попавший в руки к инсайдеру, оснащён 15 зарядными катушками, хотя более поздние версии получили по 22 катушки. Как и другие прототипы AirPower, засветившиеся в сети, устройство внешне отличается от того, что показывала Apple на презентации в 2017 году.Kosutami отмечает, что при точном совмещении iPhone или AirPods с одной из зарядных катушек, AirPower стабильно заряжает гаджет без каких-либо симптомов перегрева. Однако при небольшом отклонение AirPower начинает сильно нагреваться и даже оставляет на устройствах следы ожогов. Автор эксперимента слегка поплавил кейс для зарядки AirPods Pro из-за перегрева AirPower.Очевидно, компания отказалась от выпуска такого продукта, чтобы не нарваться на коллективный иск от пользователей. Судя по всему, Apple так и не смогла решить проблему с точным позиционированием между устройствами и зарядными катушками в AirPower, поэтому придумала другой тип зарядки — MagSafe.Интересно, что Apple всё ещё рассматривает возможность выпуска в будущем уникального решения для зарядки, которое будет похоже на AirPower.