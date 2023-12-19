Apple готовит новогоднее обновление iOS 17.2.1

Фархад
iOS 17

Портал MacRumors обнаружил в логах посещения своего сайта iPhone под управлением iOS 17.2.1. Судя по всему, Apple готовит «праздничный» апдейт с устранением распространённых багов.

По данным MacRumors, iOS 17.2.1 будет минорным обновлением с исправлениями ошибок и уязвимостей, обнаруженных в iOS 17.2. С большой долей вероятности, компания устранит ошибку, из-за которой приложение «Сообщения» исчезало с экрана Домой при перестановке значков. Кроме того, Apple может пофиксить и другие мелкие баги.

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Вполне вероятно, что iOS 17.2.1 выйдет в ближайшие несколько дней. Вместе с тем компания продолжит тестировать масштабное обновление iOS 17.3, которое включает в себя новую опцию безопасности «Антивор», а также ряд других нововведений.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

s_medik
+3405
s_medik
WatchOS надеюсь допилят, вернули переключение между циферблатами свайпами, но когда переключаешься на другой циферблат, время меняется.
16 минут назад
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