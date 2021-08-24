

В сети увеличилось количество жалоб на взломы и попытки взлома аккаунтов «Госуслуг», а в даркнете замечены лоты с учетными записями. Об этом рассказали в 1prime со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.



Данные основаны на заявлениях российского производителя систем борьбы с утечками DeviceLock. По словам представителей компании, её эксперты обнаружили резкий скачок жалоб пользователей на то, что их аккаунт «Госуслуг» либо пытались взломать, либо уже взломали. Параллельно с этим на теневых форумах сотрудники фирмы обнаружили множество предложений о продаже архивов со «вскрытыми» учетными записями россиян. Они, ко всему прочему, еще и подешевели с начала года: цена за аккаунт снизилась со 100 рублей до 30-40 и даже 4-5 рублей.



Генеральный директор DeviceLock объяснил, кому и зачем это нужно. По его словам, аккаунты россиян нужны мошенникам, которые пользуются ими для оформления займов в интернете, а также регистрируются в букмекерских конторах. Поскольку аккаунт «Госуслуг» позволяет проводить доверенную авторизацию, то долги потом целиком ложатся на владельца учетной записи — причём официально.



Помимо махинаций с финансовыми организациями, из личного кабинета чужих аккаунтов «разводилы» могут подавать заявления о предоставлении субсидий, при этом указывая поддельные реквизиты для начисления средств. По словам экспертов, пока существует не так много сценариев недобросовестного использования чужого аккаунта на «Госуслугах», но их количество постоянно растет.



Представители компании, занимающейся кибербезопасностью, уточнили, как лучше всего защитить свою «учетку» от взлома. Прежде всего, эксперты советуют зарегистрироваться в «Госуслугах» самому, чтобы не дать это сделать мошенникам от вашего имени. Из очевидного: обязательно составить сложный пароль, который не будет включать в себя ФИО, адрес, номер телефона или имена детей и родных.



Кроме того, критически важно использовать двухфакторную авторизацию, причём специалисты советуют использовать для этого не основной, а второй номер — лучше использовать для этого eSIM, так как её можно заблокировать в случае кражи устройства.





