Starlink

По данным измерений в Speedtest, скорость соединения в спутниковой сети Starlink оказалась заметно выше, чем у некоторых провайдеров наземного широкополосного интернета. Наибольшие отличия наблюдаются в Великобритании, Канаде и Новой Зеландии.

Средняя скорость в сети Starlink и при широкополосном соединении

  • Новая Зеландия: 127,02 Мбит/с против 78,85 Мбит/с
  • Канада: 86,92 Мбит/с против 84,24 Мбит/с
  • Великобритания: 108,3 Мбит/с против 50,14 Мбит/с

Starlink всё ещё показывает слишком высокие значения пинга, то есть такой интернет не особо пригоден для онлайн-гейминга. Глава Starlink Илон Макс надеется снизить пинг до 10 мс, благодаря чему можно будет комфортно играть в игры, которые требуют быстроты реакции, например, шутеры и файтинги.

К сети Starlink подключено более 90 тысяч человек по всему миру. Спутниковый интернет этой компании доступен в нескольких странах, включая Россию (как к нему подключиться, мы писали здесь).


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