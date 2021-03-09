Android 10 — 42,71%



Android 9 Pie — 20,07%

Android 8.1 Oreo — 9,46%

Android 11 — 20,29%

Android 6.0 Marshmallow — 5,3%







Компания StatCounter собрал статистику установки различных версий Android на смартфонах и планшетах по всему миру. Данные получились неутешительными, они свидетельствуют о том, что обновления этой операционной системы распространяются крайне медленно.Самые популярные версии Android:Android 11, вышедший примерно полгода назад, установлен примерно на каждый пятый смартфон и планшет на базе Android, пользователи которых выходят в интернет. Ситуацию не улучшило даже внедрение в Android модульных решений, благодаря которым производители могут обновлять ядро системы независимо от других данных, в том числе оболочки и встроенных приложений.Для сравнения: iOS 14 установлена более чем на 80% iPhone, а iPadOS более чем на 70% iPad.Фрагментация iOS гораздо ниже, но не стоит забывать, что Apple обновляет свои смартфоны самостоятельно, а Google лишь выпускает ASOP-сборки Android и обновления для смартфонов Pixel, оставляя выпуск апдейтов для других устройств на совести сторонних производителей. Производители, в свою очередь, не всегда заинтересованы в выпуске обновлений, тем более если речь идёт о недорогих моделях. Android установлен на сотни моделей смартфонов и планшетов, и Google вряд ли может уследить за тем, чтобы все они вовремя обновлялись. У Apple гораздо меньше устройств и среди них нет такого сильного разнообразия, как в случае с гаджетами на Android, поэтому адаптация свежей версии iOS под них представляет собой не столь сложную задачу.