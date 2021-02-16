





Сайт XDA Developers выяснил, какое кодовое имя для следующего крупного обновления Android придумали в Google. Внутри компании Android 12 называют Snow Cone — это десерт на основе льда, взбитого с фруктовым или ягодным сиропом.Google исторически называет каждую новую версию Android в честь какой-нибудь сладости в алфавитном порядке. Исключение составил Android 11, релизная версия которого не получила название в честь сладости (хотя внутри компании кодовое имя всё же было придумано — Red Velvet Cake).На XDA Developers опубликованы и другие подробности об Android 12. Известно, что в этом обновлении на нативном уровне будет реализован режим управления одной рукой. Реализация похожа на то, как сделано в iOS и сторонних сборках Android: по жесту активная часть экрана уменьшается и смещается вниз для удобного взаимодействия с использованием одной руки. Такой режим работы уже есть на некоторых смартфонах с предыдущими версиями Android, но каждый производитель реализует его по-своему. В Android 12 также появится расширенная поддержка тем оформления для настройки интерфейса, заметно переработанная панель уведомлений и быстрых настроек, дополнительные опции настроек для экрана блокировки, а также функция автоматического поворота изображения на экране с отслеживанием лица.Google может выпустить первую тестовую версию Android 12 для разработчиков и энтузиастов-экспериментаторов уже в этом месяце, а официальный релиз обновления может по традиции быть назначен на конец лета или начало осени.