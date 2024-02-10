Apple больше не топ. Microsoft теперь официально самая дорогая компания на свете

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Компания Microsoft завершила эту неделю с рыночной капитализацией в $3,125 трлн, что является самым высоким показателем для любой компании за всю историю.Рыночная стоимость крупнейшего в мире разработчика софта превысила предыдущий рекорд, установленный Apple в июле. Тогда производитель iPhone достиг отметки в $3,09 трлн (согласно данным Dow Jones Market). Эту неделю Apple завершила с рыночной капитализацией в $2,916 трлн.Издание Barrons отмечает, что Microsoft также стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила $3,1 трлн. За последние 12 месяцев акции компании выросли на 60%, во многом благодаря внедрению различных функций искусственного интеллекта. Сейчас стоимость одной акции Microsoft составляет $420,55.В прошлом месяце компания отчиталась о рекордной квартальной выручке, которая значительно превысила прогнозы аналитиков Уолл-стрит.Ждём очередного взлёта Apple после анонса собственного ИИ и нейросетевых функций для iPhone, iPad, Apple Watch и Mac.