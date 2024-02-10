Apple больше не топ. Microsoft теперь официально самая дорогая компания на свете

Фархад
Microsoft

Компания Microsoft завершила эту неделю с рыночной капитализацией в $3,125 трлн, что является самым высоким показателем для любой компании за всю историю.

Рыночная стоимость крупнейшего в мире разработчика софта превысила предыдущий рекорд, установленный Apple в июле. Тогда производитель iPhone достиг отметки в $3,09 трлн (согласно данным Dow Jones Market). Эту неделю Apple завершила с рыночной капитализацией в $2,916 трлн.

Microsoft

Издание Barrons отмечает, что Microsoft также стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила $3,1 трлн. За последние 12 месяцев акции компании выросли на 60%, во многом благодаря внедрению различных функций искусственного интеллекта. Сейчас стоимость одной акции Microsoft составляет $420,55.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В прошлом месяце компания отчиталась о рекордной квартальной выручке, которая значительно превысила прогнозы аналитиков Уолл-стрит.

Ждём очередного взлёта Apple после анонса собственного ИИ и нейросетевых функций для iPhone, iPad, Apple Watch и Mac.
6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Barrons
Cсылки по теме:
Это будущее Apple Vision. Brilliant Labs представила крутые смарт-очки Frame
Вы не поверите своим глазам: iOS 18 получит самый серьезный редизайн в истории Apple
Apple, проснись! В App Store пробралось приложение для кражи паролей

Рекомендации

Рекомендации

В «Google Фото» появилась опция, которая быстро наведет порядок в вашей медиатеке
Водители «Яндекс Такси» теряют треть заработка из-за нововведения в тарифах
Подростки плюются от Android и массово переходят на iPhone. Что им не так?
Apple придумала идеальный способ лишить нас самой желанной функции iPhone и iOS

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2686
tellurian
Скоро нвидиа отгонит Амазон и альфабет
2 часа назад в 13:41
#