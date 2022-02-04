Разработчики в разных странах мира постепенно добиваются от Apple возможности проводить покупки в приложениях не через биллинг App Store, а с помощью сторонних платёжных сервисов. Они думали, что так будет дешевле, но в реальности оказалось иначе.

Так, под натиском требований от властей Нидерландов компания Apple пошла на уступки и позволила местным сервисам знакомств брать деньги с пользователей сторонними способами, а не через App Store. И тут же оповестила их о новых условиях. Владельцы этих сервисов обязаны встроить в приложения специальные фреймворки для поведения платежей под присмотром Apple. Кроме того, они обязаны ежемесячно отправлять в Apple отчёты  о своих доходах с указанием всех пользовательских трансакций и выплачивать в пользу Apple комиссионные отчисления в размере 27% от выручки.

При переходе на сторонний платёжный сервис в приложении будет показываться предупреждение, где говорится в том числе об опасности проведения платежей вне App Store. Если приложение окажется мошенническим, и пользователь не получит ту услугу, за которую заплатил, Apple не сможет вернуть ему средства. С учётом того, что сторонние платёжные сервисы тоже берут комиссию за проведение трансакций (хоть и не такую большую, как у Apple), в итоге они заплатят больше денег, чем отдали бы Apple при использовании биллинга App Store.



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Источник:

9to5mac 9to5mac

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