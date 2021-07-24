Apple разрабатывает новый фирменный монитор, который продолжит линейку XDR Display. Об этом рассказал зарубежный ресурс 9to5Mac.
Новый «яблочный» дисплей будет не просто очень качественным профессиональным внешним монитором, как в случае с Pro XDR Display. Утечки говорят о том, что дисплей получит полноценный SoC Apple A13 Bionic — тот же, что будет установлен в будущий iPhone 13.
Дисплей разрабатывается под кодовым названием J327. Помимо чипа A13, он может получить движок Neural Engine. Обычно он используется компанией в самостоятельных гаджетах вроде iPhone или iPad для ускорения и эффективности машинного обучения.
Пока неизвестно, для чего именно может использоваться в мониторе нейронный движок — можно лишь предположить, что он может ускорять графические задачи при работе, или использоваться для «умных» функций вроде AirPlay. Другая теория — Apple может программно объединить SoC в мониторе и в компьютерах Mac для увеличения их мощности.
Всё вышеперечисленное касается будущего монитора, который должен заменить собой текущую модель Pro XDR Display. Однако инсайдеры утверждают, что Apple готовит также и упрощенную модель с более низким ценником.
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