Apple Карты станут намного полезнее благодаря этой новой функции

Apple анонсировала новый бесплатный инструмент Business Connect, который позволяет компаниям размещать карточки с информацией о себе и специальными акциями в фирменном приложении Карты.
Представители компаний могут подать заявку на заполнение карточки в Business Connect, используя новый или существующий Apple ID. После проверки Apple предоставит доступ к персонализации бизнес-карточки.
Ключевой особенностью этого инструмента является возможность добавления различных действий, например, заказ продуктов через сервис Instacart, бронирование ужина через OpenTable, отеля на Booking.com и многое другое.
Владельцы бизнеса также могут настроить способ отображения ключевой информации о компании в приложении Сообщения, Wallet и для запросов Siri.
Нововведение пока доступно только в США, но Apple обещает развернуть его по всему миру в ближайшие месяцы.
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