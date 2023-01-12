Apple Карты

Apple Карты станут намного полезнее благодаря этой новой функции

Фархад

Apple Maps

Apple анонсировала новый бесплатный инструмент Business Connect, который позволяет компаниям размещать карточки с информацией о себе и специальными акциями в фирменном приложении Карты.

Представители компаний могут подать заявку на заполнение карточки в Business Connect, используя новый или существующий Apple ID. После проверки Apple предоставит доступ к персонализации бизнес-карточки.

Ключевой особенностью этого инструмента является возможность добавления различных действий, например, заказ продуктов через сервис Instacart, бронирование ужина через OpenTable, отеля на Booking.com и многое другое.

Владельцы бизнеса также могут настроить способ отображения ключевой информации о компании в приложении Сообщения, Wallet и для запросов Siri.

Нововведение пока доступно только в США, но Apple обещает развернуть его по всему миру в ближайшие месяцы.

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Источник:
Apple
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Комментарии

tellurian
+4926
tellurian
Клусссная вещь. Надо чтобы Яндекс и 2ГИС сделали тоже самое. Удобно.
час назад в 10:29
#
+109
Basy tellurian
В Яндексе есть примерно такое же
час назад в 10:32
#
Ckor_30
+612
Ckor_30
В России не полезнее.
22 минуты назад
#
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