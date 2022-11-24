Apple Футбол

Apple хочет купить «Манчестер Юнайтед» за $7 млрд

Фархад

Manchester-United-Apple

Компания Apple выразила заинтересованность в покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает The Daily Star.

Как известно, «Манчестер Юнайтед» — один из самых популярных футбольных клубов в мире. В 1991 году он был размещён на фондовой бирже за 6,7 млн фунтов стерлингов, а в 2005 году его купил американский миллиардер Малкольм Глейзер. Болельщики клуба негативно приняли нового владельца, в результате чего МЮ был выставлен на продажу.

По данным издания, Apple хочет купить «Манчестер Юнайтед» за 5,8 млрд фунтов стерлингов (~$7 млрд) и превратить его в самый богатый клуб в мире. Компания также планирует профинансировать строительство лучшего в мире стадиона.

Сама Apple пока не ответила на запросы журналистов, но, вероятно, приобретение футбольного клуба связано с развитием спортивного направления на платформе Apple TV+.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
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tellurian
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