Apple «кинула» владельцев старых HomePod. Любителям стереозвука придётся раскошелиться

Сегодняшний анонс новой полноразмерной версии Apple HomePod вызвал негодование у некоторых владельцев оригинальной модели колонки — всё дело в том, что девайсы первого и второго поколения нельзя объединить в стереопару.Если у вас есть старая колонка Apple и вы планировали докупить HomePod 2-го поколения для создания стереопары, то такая связка работать не будет.Разумеется, Apple отметила это мелким шрифтом в своём пресс-релизе:Тем не менее по раздельности устройства разных поколений можно использовать в пределах одной сети HomeKit.