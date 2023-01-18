Apple «кинула» владельцев старых HomePod. Любителям стереозвука придётся раскошелиться

Сегодняшний анонс новой полноразмерной версии Apple HomePod вызвал негодование у некоторых владельцев оригинальной модели колонки — всё дело в том, что девайсы первого и второго поколения нельзя объединить в стереопару.
Если у вас есть старая колонка Apple и вы планировали докупить HomePod 2-го поколения для создания стереопары, то такая связка работать не будет.
Разумеется, Apple отметила это мелким шрифтом в своём пресс-релизе:
Для создания стереопары HomePod вам потребуются две одинаковые колонки, например два HomePod mini, два HomePod (2-го поколения) или два HomePod (1-го поколения).
Тем не менее по раздельности устройства разных поколений можно использовать в пределах одной сети HomeKit.
Напомним, новый HomePod получил мощный чип S7, датчик влажности и термометр, а также ценник в $299. Официальные продажи устройства в некоторых странах стартуют уже 3 февраля.
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