Apple «кинула» владельцев старых HomePod. Любителям стереозвука придётся раскошелиться

Фархад

HomePod Stereo

Сегодняшний анонс новой полноразмерной версии Apple HomePod вызвал негодование у некоторых владельцев оригинальной модели колонки — всё дело в том, что девайсы первого и второго поколения нельзя объединить в стереопару.

Если у вас есть старая колонка Apple и вы планировали докупить HomePod 2-го поколения для создания стереопары, то такая связка работать не будет.

Разумеется, Apple отметила это мелким шрифтом в своём пресс-релизе:

Для создания стереопары HomePod вам потребуются две одинаковые колонки, например два HomePod mini, два HomePod (2-го поколения) или два HomePod (1-го поколения).

Тем не менее по раздельности устройства разных поколений можно использовать в пределах одной сети HomeKit.

Напомним, новый HomePod получил мощный чип S7, датчик влажности и термометр, а также ценник в $299. Официальные продажи устройства в некоторых странах стартуют уже 3 февраля.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3886
st00p1dm0nkey
Наверное это связано с разными внутрянками колонок, версией блютузов и разных процессоров. Получится странная пара, если одна будет работать быстрее другой.
Разные динамики (возможно ещё их кол-во) — дадут разный звук права и лева, что тоже не очень ИМХО.
Пока не вижу кидалова 🤷‍♂️
2 часа назад в 21:27
#
+28
Сам Самыч
Ну и в чем тут кидалово, какое может быть стерео на разных колонках?
час назад в 22:37
#
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