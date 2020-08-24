Компания Apple планирует открыть в Сингапуре первый в своей истории магазин, размещённый в водном пространстве. Он будет выполнен в форме сферы и разместится там, где раньше находился ночной клуб Avalon.
Здание Avalon в Marina Bay Sands было снесено несколько месяцев назад. Компания Apple полностью перестроит архитектуру, но сохранит некоторые элементы — например, деревянный мостик, по которому можно зайти в магазин, и подводный туннель с выходом в ближайший торговый центр.
Магазин будет выполнен из стекла в форме сферы, а освещать его планируется частично с помощью солнечного света, поступающего через прозрачную крышу. В дневное время на поверхности здания будет отражаться сингапурское небо, а ночью магазин будет украшать иллюминация с различными визуальными эффектами, заметными с расстояния нескольких километров и из самолётов.
Apple запустила на своём сайте тизерный раздел, где собирается постепенно раскрывать различные подробности об этом проекте. Сейчас там указано, что новый магазин должен стать «пространством, в котором можно узнавать, соединять и создавать что-то новое».
Когда Apple откроет этот магазин, неизвестно, но можно предположить, что ещё не скоро. Сейчас не самое удачное время для реализации таких проектов, ведь ещё совсем недавно магазины Apple и других компаний прекращали работу из-за вспышки коронавируса. Microsoft вообще планирует навсегда закрыть большую часть своих торговых точек и перенести все продажи в онлайн.
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Там времени не слышен стук.
Туман – щит от врагов.
А колдовство сплетённых рук
Зовёт иных богов…