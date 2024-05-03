«Сбербанк» запустил новую программу лояльности — можно выбрать категории с повышенным кэшбэком на май

Александр



Клиенты «Сбербанка» стали получать доступ к обновлённой программе лояльности «СберСпасибо». В первую очередь она появилась у тех, кому на смартфон приходит уведомление с предложением ознакомиться с новыми условиями.

Главное изменение — возможность выбора категорий покупок с повышенным кэшбэком, которые меняются каждый месяц. Те, у кого нет подписки «СберПрайм», могут выбрать 3 категории из 8 предложенных, а с подпиской выбор увеличивается до 4-5.

Варианты выбора на май 2024 года:



«Сбербанк» планирует перевести всех своих клиентов на новые условия бонусной программы к началу лета. О факте подключения можно узнать из SMS-уведомления или пуша. Как и прежде, кэшбэк начисляется не рублями, а баллами, которые можно тратить внутри экосистемы «Сбера» (например, при покупке товаров в «МегаМаркете»), а также у партнёров банка.
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Комментарии

+153
acinatnas
ВТБ тоже сделали так. Выбирал категории на май — для меня ни одной полезной.
Сегодня в 13:53
#
migachevm
+162
migachevm acinatnas
мне ВТБ дал 25% на аптеки в мае. я доволен. придется закупиться лекарствами👍 а сберовским сервисом «плати улыбкой» буду тоже пользоваться теперь чаще)
Сегодня в 14:14
#
lonelysoul
+398
lonelysoul migachevm
Есть вероятность, что 25%, но не более 500₽, лучше внимательно ознакомиться с условиями )
час назад в 16:10
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0
darkBEAR
Сбер как всегда отсталый из времен мамонтов… Тинькофф кэшбек в жизнь есть. Сбер инвалиды
Сегодня в 14:00
#
+29
winp
Через лет 10 кэшбек рублями введут
Сегодня в 14:14
#