«Сбербанк» запустил новую программу лояльности — можно выбрать категории с повышенным кэшбэком на май

Клиенты «Сбербанка» стали получать доступ к обновлённой программе лояльности «СберСпасибо». В первую очередь она появилась у тех, кому на смартфон приходит уведомление с предложением ознакомиться с новыми условиями.Главное изменение — возможность выбора категорий покупок с повышенным кэшбэком, которые меняются каждый месяц. Те, у кого нет подписки «СберПрайм», могут выбрать 3 категории из 8 предложенных, а с подпиской выбор увеличивается до 4-5.Варианты выбора на май 2024 года:«Сбербанк» планирует перевести всех своих клиентов на новые условия бонусной программы к началу лета. О факте подключения можно узнать из SMS-уведомления или пуша. Как и прежде, кэшбэк начисляется не рублями, а баллами, которые можно тратить внутри экосистемы «Сбера» (например, при покупке товаров в «МегаМаркете»), а также у партнёров банка.