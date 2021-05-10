





На данный момент Apple использует в своих iPhone или 4G-модемы Intel, или 5G-модемы Qualcomm. И, судя по всему, такой расклад компанию не устраивает: известный аналитик Минг-Чи Куо сообщает, что в iPhone 13 и 14 все еще будут модемы от Qualcomm, а вот в смартфоне компании, который дебютирует в 2023 году, будет использоваться уже собственный модем Apple.Что интересно, это уже не первый слух на эту тему. Так, еще в марте аналитики Barclays также сообщили, что 5G-модем Apple будет готов к 2023 году. И, надо отметить, это вполне реалистичный срок: впервые данные о том, что Apple хочет сделать собственный модем 5G, появились еще в прошлом году.При этом у купертиновского техногиганта есть все возможности выпустить модем лучше, чем решения Qualcomm или Intel. Этому способствует как наличие большого количества средств для разработки, так и тот факт, что еще в 2019 году Apple купила большую часть модемного бизнеса Intel. Тогда компания заявила, что это «поможет ускорить разработку будущих продуктов и позволит Apple дифференцироваться в дальнейшем».