18 октября Apple представила два ноутбука MacBook Pro на фирменных чипах M1 Pro и M1 Max собственной разработки. Через несколько дней после этого в сети начали появляться первые результаты тестирования новинок, которые показывали весьма впечатляющие показатели. Сегодня стало известно, что компания разрабатывает новое поколение однокристальной системы M1.
Репортёр Уэйн Ма (Wayne Ma) из журнала The Information поделился предполагаемыми характеристиками будущих чипов Apple, которые заменят M1, M1 Pro и M1 Max. По словам Уэйна, он познакомился с людьми которые лично видели дорожную карту по производству новых процессоров.
Из документа стало известно, что Apple и TSMC планируют производить чипы Apple Silicon второго поколения с использованием усовершенствованной версии 5-нм техпроцесса TSMC. Помимо этого сообщается, что новинки получат по два процессорных кристалла что позволит использовать больше ядер. В дорожной карте говорится, что эти чипы будут использоваться в следующих моделях MacBook Pro и других настольных компьютерах Mac.
Также в документе сказано, что Apple работает над тремя чипами третьего поколения под кодовыми именами Ibiza, Lobos и Palma которые будут изготовлены по 3-нм техпроцессу TSMC и получат до четырёх процессорных кристалла, что позволит получить до 40 вычислительных ядер. По словам источника, компания TSMC займётся производством 3-нм процессоров в 2023 году.
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Интел все? ))