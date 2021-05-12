





Обновление iOS 14.5.1, по описанию Apple, несло в себе только закрытие уязвимостей и исправление проблем, однако пользователи некоторых iPhone стали жаловаться на то, что после апдейта их смартфоны стали работать гораздо медленнее. Более того, проведенные тесты показали, что iPhone 11 и 12 могут оказаться медленнее даже более старого iPhone Xr, причем не только в бенчмарках, но и в играх.Хорошая новость заключается в том, что Apple признала наличие этой проблемы, более того — она уже исправлена в iOS 14.6 beta 3, о чем компания заявила в описании нововведений этого апдейта. Плохая новость в том, что это все-таки beta, которая может быть достаточно нестабильной, к тому же для ее установки потребуется специальный профиль.Более того, Apple закрыла возможность отката на стабильную iOS 14.5, поэтому пользователи подверженных замедлению смартфонов (в основном жалобы идут от владельцев iPhone 11 и 12) оказались в ловушке, ведь релиз iOS 14.6 состоится еще не скоро. Вполне возможно, что Apple все-таки выпустит еще одну промежуточную версию iOS 14.5.2, где исправит эту неприятную проблему.