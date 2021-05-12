Обновление iOS 14.5.1, по описанию Apple, несло в себе только закрытие уязвимостей и исправление проблем, однако пользователи некоторых iPhone стали жаловаться на то, что после апдейта их смартфоны стали работать гораздо медленнее. Более того, проведенные тесты показали, что iPhone 11 и 12 могут оказаться медленнее даже более старого iPhone Xr, причем не только в бенчмарках, но и в играх.
Хорошая новость заключается в том, что Apple признала наличие этой проблемы, более того — она уже исправлена в iOS 14.6 beta 3, о чем компания заявила в описании нововведений этого апдейта. Плохая новость в том, что это все-таки beta, которая может быть достаточно нестабильной, к тому же для ее установки потребуется специальный профиль.
Более того, Apple закрыла возможность отката на стабильную iOS 14.5, поэтому пользователи подверженных замедлению смартфонов (в основном жалобы идут от владельцев iPhone 11 и 12) оказались в ловушке, ведь релиз iOS 14.6 состоится еще не скоро. Вполне возможно, что Apple все-таки выпустит еще одну промежуточную версию iOS 14.5.2, где исправит эту неприятную проблему.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
А если серьезно, то нужно такое скорее исправлять, а то сарафанное радио сработает хорошо, потом не отмоются.