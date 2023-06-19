Apple продемонстрировала нереально крутые возможности камеры iPhone 14 Pro в динамичном видеоролике

Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале новым динамичным видео под названием «The Great Escape» (Большой побег), в котором показан высокий уровень стабилизации изображения при съёмке на флагманский iPhone.
Действие происходит на историческом Гранд-базаре в Стамбуле. Ролик целиком и полностью снят на iPhone 14 Pro с использованием дополнительных аксессуаров и программного обеспечения.
Помимо режима Action, Apple также показала возможности макросъёмки и кинематографического режима.
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