Apple продемонстрировала нереально крутые возможности камеры iPhone 14 Pro в динамичном видеоролике

Фархад
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Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале новым динамичным видео под названием «The Great Escape» (Большой побег), в котором показан высокий уровень стабилизации изображения при съёмке на флагманский iPhone.

Действие происходит на историческом Гранд-базаре в Стамбуле. Ролик целиком и полностью снят на iPhone 14 Pro с использованием дополнительных аксессуаров и программного обеспечения.



Помимо режима Action, Apple также показала возможности макросъёмки и кинематографического режима.

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