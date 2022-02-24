В сети появились несколько концептов того, как может выглядеть будущий MacBook с гибким дисплеем. О них рассказали на зарубежном профильном ресурсе MacRumors.
Согласно источнику, инсайдеры предполагают два возможных варианта конструкции будущего гибкого MacBook: полноразмерный или расширенный.
Вот как может выглядеть MacBook с «расширенным» гибким дисплеем. По словам инсайдера Росс Янга, диагональ экрана такого устройства может составлять около 20 дюймов, а разрешение — 4К. Он получил эти данные от поставщиков запчастей — Apple якобы обсуждала с ними возможность закупки таких дисплеев. Как видно на рендере, дисплей может расширяться вниз и закрывать петлю ноутбука, доходя до клавиатуры, которая останется физической.
Что касается полноразмерной версии, то её представляют вот такой:
В этом исполнении MacBook больше похож на iPad Pro — на рендере мы видим такие же прямые грани, место для крепления Apple Pencil и дисплей от края до края. Концепт предполагает, что дисплей будет покрывать всю переднюю панель устройства и станет сенсорным.
К подобной конструкции возникает масса вопросов. Помимо долговечности и качества сборки, могут быть проблемы с macOS — она совершенно не предусматривает управление посредством сенсорных жестов, так как до сих пор компьютеры управлялись мышью или трекпадом. В целом, полноразмерный концепт кажется скорее невозможным.
Ранее мы рассказали о том, что Google готовит обновление для браузера Chrome, которое может огорчить некоторых пользователей.
Согласно источнику, инсайдеры предполагают два возможных варианта конструкции будущего гибкого MacBook: полноразмерный или расширенный.
Вот как может выглядеть MacBook с «расширенным» гибким дисплеем. По словам инсайдера Росс Янга, диагональ экрана такого устройства может составлять около 20 дюймов, а разрешение — 4К. Он получил эти данные от поставщиков запчастей — Apple якобы обсуждала с ними возможность закупки таких дисплеев. Как видно на рендере, дисплей может расширяться вниз и закрывать петлю ноутбука, доходя до клавиатуры, которая останется физической.
Что касается полноразмерной версии, то её представляют вот такой:
В этом исполнении MacBook больше похож на iPad Pro — на рендере мы видим такие же прямые грани, место для крепления Apple Pencil и дисплей от края до края. Концепт предполагает, что дисплей будет покрывать всю переднюю панель устройства и станет сенсорным.
К подобной конструкции возникает масса вопросов. Помимо долговечности и качества сборки, могут быть проблемы с macOS — она совершенно не предусматривает управление посредством сенсорных жестов, так как до сих пор компьютеры управлялись мышью или трекпадом. В целом, полноразмерный концепт кажется скорее невозможным.
Ранее мы рассказали о том, что Google готовит обновление для браузера Chrome, которое может огорчить некоторых пользователей.
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