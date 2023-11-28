Apple разрешила менять стандартные звуки и вибрацию для всех уведомлений в iOS 17.2

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В четвёртой бета-версии iOS 17.2, вышедшей сегодня, компания Apple добавила одну из самых востребованных функций — возможность изменять звуки и виброотдачу уведомлений по умолчанию.Видимо, инженеры компании начали прислушиваться к пользователям. Теперь в разделе «Звуки и тактильные ощущения» появилась новая опция «Оповещения по умолчанию». Она позволяет выбирать звуки, используемые для всех входящих уведомлений, кроме текстовых сообщений, почтовых оповещений и напоминаний из календаря.В этом же меню можно изменить тактильный отклик по умолчанию. Пока обновление iOS 17.2 доступно в бета-версии, а релиз ожидается к середине декабря.