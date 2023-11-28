Apple разрешила менять стандартные звуки и вибрацию для всех уведомлений в iOS 17.2

Фархад
iOS 17

В четвёртой бета-версии iOS 17.2, вышедшей сегодня, компания Apple добавила одну из самых востребованных функций — возможность изменять звуки и виброотдачу уведомлений по умолчанию.

Видимо, инженеры компании начали прислушиваться к пользователям. Теперь в разделе «Звуки и тактильные ощущения» появилась новая опция «Оповещения по умолчанию». Она позволяет выбирать звуки, используемые для всех входящих уведомлений, кроме текстовых сообщений, почтовых оповещений и напоминаний из календаря.

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В этом же меню можно изменить тактильный отклик по умолчанию. Пока обновление iOS 17.2 доступно в бета-версии, а релиз ожидается к середине декабря.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4732
tellurian
У меня 16.7 и в приложении gmail можно поменять звук. Правда выбор отграничен ;(
Вчера в 22:46
#
карим
+41
карим
Я так и не понял , каких уведомлений? По-моему всегда можно было менять звук уведомлений?
Вчера в 23:53
#
Mers
+4714
Mers карим
Пуш уведомлений. Раньше на всех стоял звук Трезвучие (и его нельзя было поменять), а потом Apple поменяло на Отскок. Но пользователи подняли бучу, потому как этот Отскок нифига не слышно.
Сегодня в 03:10
#
Aspard
+543
Aspard
М-да, разрешила менять звук уведомлений.
Закрытая система, это конечно безопасно, но такой звиздец по ограничениям, это нечто, ущемление по всем фронтам.
Сегодня в 05:56
#
+216
vedpre
Звонилку бы ещё обратно вернули, жирный округлый белый шрифт на сером фоне вообще не вкатывает.
Сегодня в 06:39
#
Mers
+4714
Mers
Кстати, заметил только что новую фишку в клавиатуре. Если писать без пробелов, то некоторые слова автокоррекция разделяет. Наконец-то.
Сегодня в 08:43
#
Hello!
+633
Hello!
Самое интересное, что процентов 80 оставят как есть.
час назад в 10:15
#
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