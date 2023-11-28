Вышли четвёртые бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2
Фархад Усманов —
Сегодня, 28 ноября, компания Apple выпустила четвёртые бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2, tvOS 17.2, watchOS 10.2 и macOS Sonoma 14.2 для разработчиков.
Одним из самых значимых нововведений в iOS 17.2 стало приложение «Дневник», обзор которого уже есть на нашем сайте. Вместе с тем Apple внесла несколько минорных изменений в сообщения, музыку, Apple TV и ряд других фирменных приложений. Подробно обо всех изменениях в iOS 17.2 рассказывали тут. Пока неясно, что именно изменилось в новых сборках, но мы обязательно протестируем все нововведения и расскажем о них в следующих материалах.
Скорее всего, тестирование iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2 продлится до середины декабря.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
Рекомендации
- Мошенники освоили новую схему с сим-картами. Одно слово и все ваши данные у них в руках
- Как снизить цену любого товара на OZON до 25% — два самых простых способа
- Xiaomi выпустила доступный проектор Q3 Pro, который с легкостью заменит вам телевизор
- В Wildberries кардинально изменился порядок возврата товаров