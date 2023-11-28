Вышли четвёртые бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2

Фархад
iOS 17

Сегодня, 28 ноября, компания Apple выпустила четвёртые бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2, tvOS 17.2, watchOS 10.2 и macOS Sonoma 14.2 для разработчиков.

Одним из самых значимых нововведений в iOS 17.2 стало приложение «Дневник», обзор которого уже есть на нашем сайте. Вместе с тем Apple внесла несколько минорных изменений в сообщения, музыку, Apple TV и ряд других фирменных приложений. Подробно обо всех изменениях в iOS 17.2 рассказывали тут. Пока неясно, что именно изменилось в новых сборках, но мы обязательно протестируем все нововведения и расскажем о них в следующих материалах.

Скорее всего, тестирование iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2 продлится до середины декабря.
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