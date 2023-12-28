Apple разрешили снова продавать часы, но это временно

Фархад
AW

Апелляционный суд США временно приостановил запрет на импорт Apple Watch, наложенный Комиссией по международной торговле на прошлой неделе.

Вполне вероятно, что Apple сможет продавать Apple Watch большую часть января, пока суд не примет окончательное решение. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 уже вернулись на полки некоторых розничных магазинов бренда в США.

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Напомним, в середине декабря Комиссия по международной торговле США запретила импорт и продажу любых Apple Watch, использующих технологию мониторинга кислорода в крови. Как выяснилось, Apple многие годы нарушала патенты, принадлежащие компании по производству медицинского оборудования Masimo.

Следующее слушание по этому делу назначено на 15 января.
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Источник:
MacRumors
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