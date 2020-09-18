





Apple позволила пользователям использовать браузеры и почтовые клиенты от сторонних разработчиков по умолчанию в iOS 14 и iPadOS 14, но обнаружился один очень неприятный момент. В публичной версии этих операционных систем свобода выбора носит временный характер. После перезагрузки устройства Safari и «Почта» будут снова установлены в качестве приложений по умолчанию, пока вы снова это не измените.Журналисты сайтов The Verge и 9to5Mac подтвердили такое поведение ОС на различных iPone и iPad. Они сообщают, что почти наверняка это вызвано ошибкой, которую компания устранит с ближайшим обновлением iOS 14.0.1. Стоит отметить, что даже если проблема вызвана неисправностью в релизной версии операционной системе, для Apple это всё может обернуться неприятными вопросами, учитывая затруднительное положение компании с продолжающимися антимонопольными расследованиями.Публичные версии iOS 14 и iPadOS 14 были запущены 16 сентября. Если вы уже обновились, то можете попробовать установить Google Chrome или Microsoft Edge вместо Safari, а в качестве замены «Почте» можно попробовать Outlook или Spark.На момент публикации в Apple не прокомментировали ситуацию со сбросом настроек по умолчанию после перезагрузки системы.