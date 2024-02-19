Apple сняла документалку про выступление Usher на Суперкубке. Угадайте, сколько iPhone для этого потребовалось?

Фархад
Usher, Alicia Keys

Компания Apple выпустила новое видео из цикла «Снято на iPhone», в котором показаны основные моменты с выступления певца Usher, представлявшего сервис Apple Music в перерыве Суперкубка.

Видео продолжительностью более 10 минут, предлагает взглянуть на «эпическое шоу, которого вы никогда раньше не видели». Вместо отрывков из самого выступления, показанного на Суперкубке, Apple использовала режиссёрскую версию, полностью снятую на iPhone.



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В съёмках документалки были задействованы более 40 смартфонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Режиссёром проекта выступил Майк Карсон, а оператором-постановщиком — Сяолун Лю. Разумеется, запись шла в формате 4K ProRes при 60 кадрах в секунду на внешние накопители.

Это не первая подобная демонстрация возможностей камеры iPhone 15 Pro — в октябре Apple сняла презентацию новых Mac на M3 полностью на новые смартфоны.
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Источник:
Apple
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Комментарии

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