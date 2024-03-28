Apple выпустила обновленные сборки iOS 17.4.1 и iPadOS 17.4.1

Фархад
iOS


На прошлой неделе Apple выпустила обновления iOS 17.4.1 и iPadOS 17.4.1 с устранением двух существенных дыр в безопасности совместимых iPhone и iPad. Однако по какой-то неизвестной причине компания втихаря выпустила обновленные сборки этих прошивок.

Свежий номер сборки iOS 17.4.1 — 21E237, тогда как у предыдущей он был 21E236. Сама компания не раскрывает подробностей, но портал 9to5Mac предполагает, что в новой сборке Apple исправила какую-то критическую ошибку. Пока эти сборки можно скачать только в виде IPSW-файла. Вероятно, скоро они станут доступны для обновления по воздуху.

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Напомним, iOS 17.4.1 исправляет две уязвимости, которые могли привести к выполнению произвольного кода при обработке изображения. Эти же эксплойты были устранены в macOS Sonoma 14.4.1. Поэтому всем владельцам совместимых Mac, iPhone и iPad рекомендуется установить их как можно скорее.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

kardigan
+3549
kardigan
А что за обновление?
-а хз, .. а , критическую какую то ошибку исправили вроде!
( и вот так уже не первый раз
2 часа назад в 09:41
#
lazex
+26
lazex
Цепаните iPhone к компьютеру ("Устройства Apple" для Windows или к Маку) и запустите проверку обновлений. Оно и появится (по воздуху — нет). Размер скачиваемого файла 7,42 Гб для 14 Pro Max.
час назад в 10:00
#
+602
law
8.22 гига для 15 промакс)
часов назад в 10:53
#
Денис Часовников
+21
Денис Часовников
Приличный вес) может не стоит заморачиваться))
9 минут назад
#