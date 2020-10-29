macOS Big Sur
Apple предоставила разработчикам новую бета-версию macOS Big Sur 11.0.1, при этом обновление заменило macOS Big Sur 11 beta 10, которая была выпущена две недели назад.

Бета-версию macOS Big Sur можно загрузить через центр разработчиков Apple. После установки соответствующего профиля последующие беты будут доступны через механизм обновления программного обеспечения в системных настройках. Пока непонятно, почему Apple выпустила новую версию вместо того, что продолжать выпуск обновлений по порядку, поскольку ожидался выход macOS Big Sur 11 beta 11.

В операционной системе Big Sur пользователей ожидает обновленный дизайн интерфейса и значков, а также новые системные звуки. Появился гибкий в настройке «Пункт управления», который похож на аналогичную функцию в iOS-устройствах. Он предоставляет быстрый доступ к ключевым элементам управления операционки. Со всеми остальными нововведениями macOS Big Sur вы можете ознакомиться здесь.


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Источник:

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