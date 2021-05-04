Кроме обновления iOS 14.5.1 для относительно новых устройств, Apple также выпустила аналогичный по содержанию апдейт и для девайсов, которые iOS 14 не получили, среди которых есть такие популярные гаджеты, как iPhone 5s и iPad Air 1-ого поколения.

Главным новшеством стало исправление работы функции «антислежки» App Tracking Transparency, которая создана для запрета отслеживания действий пользователя в приложениях. Все дело в том, что у некоторых пользователей не появлялось уведомление с разрешением (или запретом) на отслеживание, если пользователь ранее отключил запрос на такое действие. 

Также апдейт закрывает несколько серьезных уязвимостей, среди которых эксплойт в браузерном движке WebKit, который может быть использован для запуска злонамеренного веб-контента. Apple сообщает, что ей известно о том, что эти уязвимости могли активно использоваться, поэтому пользователям рекомендуется немедленно выполнить обновление системы.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Apple Releases iOS and iPadOS 14.5.1 With Fixes for App Tracking Transparency Bug, WebKit Security Issues Apple Releases iOS and iPadOS 14.5.1 With Fixes for App Tracking Transparency Bug, WebKit Security Issues

Ссылки по теме:

Huawei поступила лучше Apple: компания продает свои смартфоны без зарядных устройств дешевле Huawei поступила лучше Apple: компания продает свои смартфоны без зарядных устройств дешевле

Россиян будут регистрировать на «Госуслугах» при рождении Россиян будут регистрировать на «Госуслугах» при рождении

В России тестируют авторизацию в соцсетях через Госуслуги. Можно будет быстро зайти на Avito и продать iPhone В России тестируют авторизацию в соцсетях через Госуслуги. Можно будет быстро зайти на Avito и продать iPhone