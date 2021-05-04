





Кроме обновления iOS 14.5.1 для относительно новых устройств, Apple также выпустила аналогичный по содержанию апдейт и для девайсов, которые iOS 14 не получили, среди которых есть такие популярные гаджеты, как iPhone 5s и iPad Air 1-ого поколения.Главным новшеством стало исправление работы функции «антислежки» App Tracking Transparency, которая создана для запрета отслеживания действий пользователя в приложениях. Все дело в том, что у некоторых пользователей не появлялось уведомление с разрешением (или запретом) на отслеживание, если пользователь ранее отключил запрос на такое действие.Также апдейт закрывает несколько серьезных уязвимостей, среди которых эксплойт в браузерном движке WebKit, который может быть использован для запуска злонамеренного веб-контента. Apple сообщает, что ей известно о том, что эти уязвимости могли активно использоваться, поэтому пользователям рекомендуется немедленно выполнить обновление системы.