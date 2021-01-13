iOS 14

Компания Apple выпустила очередные тестовые обновления iOS и iPadOS. Они носят номер 14.4 и предназначены в первую очередь для разработчиков, но также могут быть установлены обычными пользователями при наличии специального профиля на устройстве.

Как установить бету iOS 14.4 для разработчиков

Перейдите на смартфоне или планшете на сайт betaprofiles.com, выберите профиль для своего устройства и скачайте его. 

Перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Профиль» > «Загруженный профиль» и нажмите установить. Для подтверждения установки может потребоваться пароль, PIN-код или аутентификация через биометрию. Согласитесь с условиями, которые появятся на экране, нажмите «Установить», а затем ещё раз «Установить». Перезагрузите устройство. 

Бета iOS

Перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Вы увидите, что вам доступен апдейт. Нажмите «Загрузить и установить». Снова потребуется ввести пароль, после устройство скачает инсталляционный файл и обновит свою прошивку.

Бета iOS

Для получения публичных бета-сборок iOS, которые выходят с небольшой задержкой после сборок для разработчиков, нужно зайти на сайт Apple Beta Software Program, залогиниться и принять условия участия в программе тестирования. После этого можно проверить наличие обновления через системные настройки устройства — если оно доступно, то скачается по Wi-Fi и установится с сохранением всех приложений и пользовательских данных.

Как отказаться от получения бета-версий iOS

Чтобы перестать получать экспериментальные обновления, нужно удалить файл конфигурации для разработчиков в настройках устройства или зайти на сайт Apple Beta Software Program и отозвать своё участие в программе бета-тестирования.


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