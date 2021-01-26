Сегодня вслед за iOS и iPadOS 14.4 компания Apple выпустила watchOS 7.3, tvOS 14.4 и обновление прошивки для HomePod. Апдейты уже доступны для скачивания и установки.
Операционку watchOS 7.3 можно загрузить через специальное приложение Apple Watch на iPhone в разделе «Обновление ПО». Напомним, для обновления программного обеспечения смарт-часы должны быть заряжены не менее, чем на 50 процентов и подключены к зарядному устройству.
В этой версии исправили ошибки и повысили стабильность, а также добавили ряд новых функций, среди которых:
Операционная система tvOS 14.4 доступна для установки на поддерживаемых ТВ-приставках Apple TV. В процессе бета-тестирования нововведения не были обнаружены, а это означает, что апдейт полностью направлен на повышение стабильности и устранение ошибок.
В обновленной прошивке для HomePod mini была расширена функциональность чипа U1 для взаимодействия со смартфонами серии iPhone 11 и 12. Теперь подключение между устройствами и передача музыки будет сопровождаться визуальными, звуковыми и тактильными эффектами. Также умной колонкой после обновления можно будет управлять с iPhone без его разблокировки если он находится рядом с ней.
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Операционку watchOS 7.3 можно загрузить через специальное приложение Apple Watch на iPhone в разделе «Обновление ПО». Напомним, для обновления программного обеспечения смарт-часы должны быть заряжены не менее, чем на 50 процентов и подключены к зарядному устройству.
В этой версии исправили ошибки и повысили стабильность, а также добавили ряд новых функций, среди которых:
- Поддержка ЭКГ и уведомления о нерегулярном сердечном ритме расширены и теперь доступны жителям Японии, Майотте (регион Франции), Филиппин и Таиланда.
- Появился новый циферблат Unity, формы которого изменяются в движении.
- Исправили проблему с неработающими «Пунктом управления» и «Центром уведомлений» при запущенном приложении Zoom.
- Появилась новая функция Time to Walk для подписчиков Fitness+, к сожалению, в России пока этот сервис недоступен.
Операционная система tvOS 14.4 доступна для установки на поддерживаемых ТВ-приставках Apple TV. В процессе бета-тестирования нововведения не были обнаружены, а это означает, что апдейт полностью направлен на повышение стабильности и устранение ошибок.
В обновленной прошивке для HomePod mini была расширена функциональность чипа U1 для взаимодействия со смартфонами серии iPhone 11 и 12. Теперь подключение между устройствами и передача музыки будет сопровождаться визуальными, звуковыми и тактильными эффектами. Также умной колонкой после обновления можно будет управлять с iPhone без его разблокировки если он находится рядом с ней.
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Посмотрим как AW SE будут жить.
На предпоследней проше с 9 до 21 то 32 процента оставалось, то 60.
Ношу только время смотрю.
Странности какие)