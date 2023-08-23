Apple Watch смогут подстраивать циферблаты под ремешки

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Компания Apple рассматривает возможность внедрения специальных датчиков для определения цвета в будущие модели Apple Watch, что позволит системе подгонять циферблаты под ремешки и одежду пользователя.В новом патенте, зарегистрированном в Ведомстве по патентам и товарным знакам США, описаны сенсоры для определения цвета объектов поблизости. Согласно документу, компания планирует разместить их под дисплеем Apple Watch. Интересно, что в патенте перечислены несколько разновидностей оптических сенсоров, включая камеру, датчик приближения, датчик внешней освещенности, сканер отпечатков пальцев или другой световой сенсор, который сможет считывать цвета, излучая последовательность красного, зеленого и синего света на внешний объект. Затем в ход вступает watchOS, которая с помощью алгоритмов подгоняет цвет фона циферблата под ремешок.Пока это всего лишь патент, поэтому Apple может вовсе отказаться от его реализации. Тем не менее сама технология не новая и её активно используют производители эмбиент-подсветки для телевизоров, например, Govee или Nanoleaf. Всё, что нужно сделать — разместить специальную камеру перед экраном телика и наклеить светодиодную ленту на заднюю панель.