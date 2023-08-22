Как подарить вторую жизнь сломанному ноутбуку. Тратить деньги на ремонт не придётся!

Александр



Блогер Люк Миани поделился полезным лайфхаком. Он взял MacBook со сломанным экраном, но не понёс его в ремонт из-за дороговизны, а превратил в стационарный компьютер.

Ремонт экрана ноутбука зачастую нецелесообразен из-за высоких цен на запчасти (в том числе матрицу и защитное стекло), а поскольку другая начинка в целости, её можно использовать. Люк демонтировал крышку с экраном и подключил MacBook к внешнему монитору, используя HDMI-кабель. Тем самым он получил некое подобие компьютера Mac, которым можно вполне комфортно пользоваться дома.

Точно так же можно поступить с любым другим ноутбуком, у которого сломана верхняя крышка или экран, если их ремонт обошёлся бы неоправданно дорого. Кроме того, можно купить сломанный ноутбук на онлайн-барахолке, там они обычно продаются по очень низким ценам, поскольку их обладатели обычно считают, что ремонтировать их невыгодно, проще продать кому-нибудь, пусть даже за копейки.

У такого решения немало плюсов. В отличие от стационарного компьютера, ноутбук занимает мало места. Кроме того, у него есть модули Wi-Fi, Bluetooth, динамики, а также клавиатура и тачпад, то есть не нужно беспокоиться о покупке всей этой периферии.

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Комментарии

Олег Воронин
+2158
Олег Воронин
Главный нюанс такого сета – антенны беспроводных модулей, которые обычно замурованы в крышку макбука. Либо вытаскивать, либо покупать на алике...
2 часа назад в 23:42
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