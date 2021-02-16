Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку Apple, в документации к которой описан дисплей iPhone с переменной частотой обновления экрана. Работа запатентованной технологии заключается в возможности увеличения частоты отображаемого контента в два, три или даже четыре раза по сравнению с номинальным показателем. Другими словами, iPhone с 60-герцовым дисплеем сможет автоматически увеличить переменную частоту до 120, 180 или до 240 Гц.
Показатель частоты обновления экрана отображает, сколько раз дисплей обновляется каждую секунду. Чем выше значение, тем плавнее будет изображение на экране. Все актуальные модели iPhone поставляются с частотой 60 Гц, а с 2017 года линейка iPad Pro оснащается технологией ProMotion, позволяющей изменять значение в пределах 120 Гц.
Технология, позволяющая увеличивать частоту обновления дисплея с 60 до 120 Гц уже используется некоторыми производителями устройств на Android. Новшество Apple заключается в возможности повышения показателя до 180 или 240 Гц.
До сих пор отсутствие поддержки 120 Гц в модельном ряду iPhone 12 демонстрирует осторожность компании в реализации подобных функций, поскольку они оказывают влияние на время автономной работы. Некоторые слухи указывают, что Apple планирует решить проблему с автономностью в линейке iPhone 13 с помощью технологии экранов LPTO, которые отличаются низким энергопотреблением.
Высокая частота обновления дисплея может быть полезна в играх, дополненной реальности и других сценариях с визуальным контентом. Переменный показатель может снижаться в ситуациях, когда 120 Гц для пользователя не нужны, например, во время переписке в мессенджере.
На этой неделе также появились слухи о том, что в линейке iPhone 13 вместе со 120-герцовым экраном может появиться поддержка функции Always on Display. Это возможность позволяет отображать ограниченное количество информации на выключенном экране. К примеру, это могут быть дата и время, а также различные уведомления и индикаторы состояния устройства. Для работы этой функции необходимы OLED-панели, которые устанавливаются в смартфоны Apple, начиная с iPhone X. Эта технология позволяет подсвечивать пиксели по отдельности, что в свою очередь обеспечивает возможность отображения контента в различных областях экрана, не включая его целиком.
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