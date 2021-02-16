Apple Watch

Apple выпустила watchOS 7.3.1 с исправлением проблемы, из-за которой Apple Watch Series 5 и SE не заряжались после перехода в режим Power Reserve. В новом документе поддержки сообщается, что этот баг затронул небольшое количество пользователей.

«В крайне редких случаях клиенты, использующие часы моделей Apple Watch Series 5 или Apple Watch SE с watchOS 7.2 или 7.3, сообщают о том, что часы не заряжаются после входа в "Экорежим"», — Apple.

Что делать, если на Apple Watch возникла эта проблема

Apple рекомендует положить часы на зарядное устройство и подождать не менее 30 минут. Если гаджет не заряжается, то рекомендуется обратиться в службу поддержки, чтобы оформить бесплатный ремонт с доставкой по почте. Перед обслуживанием часы будут проверены на предмет соответствия условиям бесплатного ремонта.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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