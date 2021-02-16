Apple выпустила watchOS 7.3.1. Это небольшое обновление операционной системы с исправлением важных багов.

watchOS

Апдейт можно загрузить через приложение Apple Watch на iPhone. Для этого нудно перейти в «Общие» > «Обновление ПО». Для установки программного обеспечения батарея часов должна быть заряжена не менее, чем на 50 процентов, а также их необходимо подключить к зарядному устройству. Обновление доступно только для Apple Watch Series 5 и SE.

Согласно примечаниям к выпуску, в watchOS 7.3.1 исправлена проблема с зарядкой у некоторых моделей Apple Watch Series 5 и SE. После перехода в режим Power Reserve заряд переставал поступать.

Напомним, в watchOS 7.3 ранее добавили функцию Time to Walk для Apple Fitness+ (этот сервис пока недоступен в России), расширили поддержку ЭКГ для новых стран, а также добавили новый циферблат Unity. Сейчас компания работает на watchOS 7.4 в котором появится возможность разблокировки iPhone с помощью Apple Watch. Это может быть полезно, когда на лице медицинская маска.


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Источник:

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