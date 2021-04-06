Keysoff

Наступил апрель, люди заняты кто работой, кто учёбой, а интернет-магазины соскучились по распродажам. На этой неделе сайт Keysoff запустил промоакцию April Mega Sale, на которой лицензионные софтверные продукты Microsoft можно приобрести с огромным дисконтом. Это безопасно и экономически целесообразно, ведь Keysoff продаёт только подлинные ключи для активации Windows Pro, Office 2019 и Office 2016, а стоят они гораздо дешевле, чем напрямую у Microsoft. 

Ниже представлено несколько подборок с наиболее выгодными предложениями. Торопитесь закупиться, ведь распродажа ограничена по времени, а ключи по таким низким ценам раскупают моментально.

1. Избранные товары — выгодная сделка!

На этой неделе можно приобрести лицензию на Windows 10 Pro всего за 7,45, а лицензию на Office всего за 21,80. Дополнительные скидки по промокодам на эти товары не действуют, поскольку цены и так одни из самых низких на рынке.


2. Мега-промо с комплектами продуктов — скидка 58%. Код купона SKK58

Комплект из ключей для Windows 10 и Office можно приобрести со скидкой 58% от начальной цены, которая и без того очень низкая. Такой комплект пригодится вам как для работы, так и для учёбы.


3. Скидка 45% на Windows! Код купона SKK45

Microsoft продаёт лицензию Windows 10 Pro примерно за 200 долларов, но необязательно тратить такие деньги — её можно купить на сайте Keysoff намного дешевле. Цена станет ещё ниже, если вы используете промокод.


Совершать покупки на Keysoff очень просто. Почти моментально после оформления заказа ключи приходят по электронной почту. В случае возникновения вопросов вы можете пообщаться с поддержкой сайта, она с радостью ответит на них и поможет вам с выбором и покупкой ключей, а также с активацией продуктов. Поддержка работает круглосуточно 7 дней в неделю, связаться с ней можно по электронной почте service@keysoff.com или в живом чате на сайте.

Не пропустите распродажу Keysoff. Неизвестно, когда ещё цены на лицензионные ключи для продуктов Microsoft будут продаваться по таким низким ценам.


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