Наступил апрель, люди заняты кто работой, кто учёбой, а интернет-магазины соскучились по распродажам. На этой неделе сайт Keysoff запустил промоакцию April Mega Sale, на которой лицензионные софтверные продукты Microsoft можно приобрести с огромным дисконтом. Это безопасно и экономически целесообразно, ведь Keysoff продаёт только подлинные ключи для активации Windows Pro, Office 2019 и Office 2016, а стоят они гораздо дешевле, чем напрямую у Microsoft.
Ниже представлено несколько подборок с наиболее выгодными предложениями. Торопитесь закупиться, ведь распродажа ограничена по времени, а ключи по таким низким ценам раскупают моментально.
1. Избранные товары — выгодная сделка!
На этой неделе можно приобрести лицензию на Windows 10 Pro всего за 7,45, а лицензию на Office всего за 21,80. Дополнительные скидки по промокодам на эти товары не действуют, поскольку цены и так одни из самых низких на рынке.
- Windows 10 Professional — $7,45 HOT↑
- Windows 10 Pro Professional (для 2 ПК) — $11,55
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (для 1 ПК) — $21,80
- Microsoft Office 2019 Professional Plus (для 1 ПК) — $28,98 HOT↑
2. Мега-промо с комплектами продуктов — скидка 58%. Код купона SKK58
Комплект из ключей для Windows 10 и Office можно приобрести со скидкой 58% от начальной цены, которая и без того очень низкая. Такой комплект пригодится вам как для работы, так и для учёбы.
- Microsoft Office 2016 Pro + Windows 10 Pro (CD-Keys Package) — $27,35 HOT↑
- Microsoft Office 2019 Pro + Windows 10 Pro (CD-Keys Package) — $36,10 HOT↑
- Microsoft Office 2019 Home and Student (CD-Key) — $34,43
- Microsoft Office 2016 Home and Student (для 1 пользователя) — $33,05
- Microsoft Office 2019 Home and Business (для ПК) — $47,35
- Microsoft Office 365 (семейная подписка для 6 человек на 6 месяцев) — $41,32 HOT↑
- Windows Server 2019 Essentials — $22,81
- Windows Server 2019 Datacenter — $22,77
- Microsoft SQL Server 2019 Standard (5 ключей) — $38,74
3. Скидка 45% на Windows! Код купона SKK45
Microsoft продаёт лицензию Windows 10 Pro примерно за 200 долларов, но необязательно тратить такие деньги — её можно купить на сайте Keysoff намного дешевле. Цена станет ещё ниже, если вы используете промокод.
- Windows 10 Home 32/64-bit (CD-Key) — $8,97 HOT↑
- Windows 10 Home 32/64-bit (CD-Key для 2 ПК) — $4,93
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (CD-Key) — $10,05
- Windows Server 2019 Standard (CD-Key) — $17,66
Совершать покупки на Keysoff очень просто. Почти моментально после оформления заказа ключи приходят по электронной почту. В случае возникновения вопросов вы можете пообщаться с поддержкой сайта, она с радостью ответит на них и поможет вам с выбором и покупкой ключей, а также с активацией продуктов. Поддержка работает круглосуточно 7 дней в неделю, связаться с ней можно по электронной почте service@keysoff.com или в живом чате на сайте.
Не пропустите распродажу Keysoff. Неизвестно, когда ещё цены на лицензионные ключи для продуктов Microsoft будут продаваться по таким низким ценам.
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