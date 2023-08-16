Aria добралась до Opera на iOS. Мобильный браузер наконец-то получил ИИ на базе ChatGPT

Разработчики браузера Opera встроили в iOS-версию приложения искусственный интеллект Aria, который с июня был доступен на Android-девайсах.Aria представляет собой бесплатный генеративный искусственный интеллект на собственной архитектуре Opera Composer, который также использует технологии GPT, разработанные OpenAI. Он постоянно пополняет базу знаний ИИ и способен отвечать не вопросы в режиме реального времени по информации из сети.Нововведение разворачивается поэтапно, но разработчики отмечают, что для работы Aria необходимо войти в систему, используя аккаунт Opera.