Компания ASUS и принадлежащий ей бренд ROG совместно с киберспортивными клубами Colizeum проведет в 2022 году очередной турнир ROG KING CUP по дисциплине CS:GO для любителей компьютерных игр и профессиональных киберспортсменов. Соревнование будет проводиться в оффлайн-режиме на самых современных киберспортивных ноутбуках ASUS ROG Strix SCAR 17 G733ZW-LL093W с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков и экранами 240 Гц. Как и в прошлом году, попробовать завоевать главный приз можно в 40 клубах Colizeum в 26 городах России.
Формат турнира: 1:1 Single Elimination. Grand-Final Bo3. Участие в турнире бесплатно и открыто для всех желающих. Регистрация на турнир открыта с 1 февраля 2022 года. Начало турнира — 18 марта 2022 года.
География турнира:
- Первый сезон: Центральный регион России
- Второй сезон: Южный регион
- Третий сезон: Сибирь
- Гранд-финал: Москва
Даты проведения второго и третьего сезона, а также гранд-финала будут объявлены дополнительно.
Список клубов, в которых будет проходить состязание, и подача заявок — на страницах турнира: rogcup.com. 8 лучших участников этапа разделят между собой призовой фонд первого сезона ROG King Cup размером 350 тысяч рублей, а также призы в виде периферии ASUS Republic of Gamers — наушники ROG Strix Go 2.4, мыши ROG Gladius III Wireless и коврики ROG Scabbard II. Победителю гранд-финала достанется 700 тысяч рублей и игровой ноутбук Republic of Gamers.
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