В сети появились жалобы на нарушенную работу бесплатных библиотек colors.js и faker.js, которыми пользуются как обычные люди, так и большие корпорации. Об этом рассказали в Rozetked.Речь идет о библиотеках, которые на безвозмездной основе создал разработчик с ником Marak. Они служат для разных целей: colors.js раскрашивает разными цветами символы в консоли, а faker.js генерирует различные случайные данные для тестирования софта. Библиотеки очень популярны во всём мире: первую еженедельно скачивают более 20 млн человек, а вторую — около 2,8 млн.После обновления библиотек 8 января пользователи заметили их странное поведение — теперь при открытии консоли на нее выводится слово LIBERTY и далее набор различных символов, которые отображаются «абракадаброй», так как закодированы не в ASCII. Примерно в это же время Marak разместил на своей странице в GitHub оповещение в саркастичной манере: «Обнаружена ошибка Zalgo, мы работаем над исправлением».К слову, в конце 2020 года автор colors.js и faker.js предупреждал, что не собирается поддерживать топовые компании своей бесплатной работой. Судя по всему, он воплотил свои угрозы в реальности.Указанные библиотеки используют не только обычные люди, но и разработчики ПО, и даже большие корпорации, вроде Amazon. Девелоперы в своих Twitter-аккаунтах уже с негодованием отметили, что считают поведение Marak-a в высшей степени подлым и безответственным. Сам же Marak сообщил, что его аккаунт на GitHub был заблокирован за нарушение правил использования сервиса. Он не уточнил, каким образом теперь будет поддерживать или монетизировать свои продукты (и будет ли вообще).