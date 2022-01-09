



В последние несколько дней на форумах Google и Reddit появились десятки жалоб от пользователей Chrome на смартфонах Apple. Они сообщают, что после установки недавнего обновления браузер перестал у них работать.



Приложение запускается, но почти сразу же зависает, поэтому пользоваться им невозможно. В настоящее время нет способов устранить эту проблему, но она избирательна и не проявляется на некоторых устройствах. Сложности возникают только с Chrome версии 97, которая вышла несколько дней назад, а более ранние версии браузера работают без проблем.



На некоторых моделях iPhone эта проблема не возникает причём пользователи так и не смогли выявить закономерность её появления. Кому-то удалось восстановить нормальную работоспособность Chrome сбросом кэша, но для этого требуется заходить в собственные настройки приложения, что затрудняется его зависанием через несколько секунд после запуска.







