





Состоялся релиз Hyper Scape от Ubisoft. Игра в жанре «королевская битва» доступна бесплатно на PS4, Xbox One и ПК. Первый сезон получил название «Первый принцип».Действие игры разворачивается в городе Нео-Аркадия. В мире 2054 год, вам предстоит сразиться с другими игроками в жестком спорте под названием Crown Rush. Игровой процесс Hyper Scape напоминает другие проекты в жанре «королевская битва» —100 игроков попадают на карту и соревнуются командами за звание единственных выживших. Отличием от всех предыдущих игр выступает механика с короной в последней зоне. Её нужно подобрать и продержаться 45 секунд. В случае успеха раунд будет выигран.В Hyper Scape поддерживается кросс-прогресс, позволяющий сохранять все полученные достижения независимо от платформы. Позднее разработчики обещают добавить кроссплатформенные матчи. Воспользоваться этой возможностью можно будет по желанию.Проект разрабатывался студией Ubisoft Montreal. Разработчики добавили в Hyper Scape систему содействия авторам контента. Специально для игры было создано расширение CrownCast. Оно позволяет ведущим трансляций на Twitch взаимодействовать с аудиторией в реальном времени.