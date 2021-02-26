





Билл Гейтс зарегистрировался в набирающей популярность соцсети Clubhouse и дал в ней интервью журналисту CNBC Эндрю Соркину. С учетом того, что Clubhouse пока что доступен только под iOS, первый вопрос к бывшему гендиректору Microsoft был о том, какие смартфоны он предпочитает.Билл Гейтс ответил, что ему больше нравится Android, потому что многие производители смартфонов на этой ОС предустанавливают на свои девайсы сервисы Microsoft, который Гейтс считает очень удобными для работы. Однако он также сказал, что многие из его друзей без проблем используют для рабочих задач и iPhone.Также Соркин спросил Билл Гейтса, как он относится к текущему буму криптовалют и в частности к биткоину. Бывший глава Microsoft ответил скорее в негативном ключе — дескать, «на каждую транзакцию [в сети биткоина] тратится в разы больше электричества, чем на любой другой способ перевода денежных средств». Такой ответ вполне ожидаем: Гейтс пиарит свою новую книгу «Как избежать климатической катастрофы», поэтому в последнее время он активно выступает за борьбу с изменением климата. К слову, он также подчеркнул, что никогда не инвестировал в криптовалюту.