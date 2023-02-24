Больше не эксклюзив iPhone: видеоредактор LumaFusion вышел на Android

Фархад

LumaFusion Android

Самое популярное приложение для профессионального видеомонтажа LumaFusion наконец-то стало доступно для устройств под управлением Android и ChromeOS.

Долгое время LumaFusion был эксклюзивом iPhone, iPad и Mac. Приложение предоставляет мощнейшие функции редактирования, включая замену хромакея, инструменты цветокоррекции, наложение нескольких дорожек и многое другое.

Видеоредактор отлично зарекомендовал себя среди кинематографистов и создателей контента на гаджетах Apple, и даже был признан приложением года для iPad в 2021 году.

Компания LumaTouch отмечает, что это не просто порт с iOS, а полностью самостоятельное приложение, созданное с нуля командой опытных Android-разработчиков. Они проделали колоссальную работу по оптимизации программного обеспечения, чтобы использовать уникальные возможности Chromebook, а также смартфонов и планшетов на Android.

Приложение LumaFusion для Android уже можно купить в Play Store (потребуется зарубежный аккаунт или смена региона) за $30, но, скорее всего, можно найти и альтернативный вариант загрузки за 0 рублей.

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Источник:
The Verge
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