Больше не эксклюзив iPhone: видеоредактор LumaFusion вышел на Android

Самое популярное приложение для профессионального видеомонтажа LumaFusion наконец-то стало доступно для устройств под управлением Android и ChromeOS.
Долгое время LumaFusion был эксклюзивом iPhone, iPad и Mac. Приложение предоставляет мощнейшие функции редактирования, включая замену хромакея, инструменты цветокоррекции, наложение нескольких дорожек и многое другое.
Видеоредактор отлично зарекомендовал себя среди кинематографистов и создателей контента на гаджетах Apple, и даже был признан приложением года для iPad в 2021 году.
Компания LumaTouch отмечает, что это не просто порт с iOS, а полностью самостоятельное приложение, созданное с нуля командой опытных Android-разработчиков. Они проделали колоссальную работу по оптимизации программного обеспечения, чтобы использовать уникальные возможности Chromebook, а также смартфонов и планшетов на Android.
Приложение LumaFusion для Android уже можно купить в Play Store (потребуется зарубежный аккаунт или смена региона) за $30, но, скорее всего, можно найти и альтернативный вариант загрузки за 0 рублей.
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