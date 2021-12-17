



35-летний житель Великобритании Джеймс Хауэллс в 2013 году выкинул винчестер, а сейчас отчаянно пытается найти его. Он объявил награду за находку и даже попросил помощи у экспертов NASA.



Примерно восемь лет назад Хауэллс прибирался у себя дома и случайно выбросил винчестер с Bitcoin-кошельком. В кошельке было 7500 монет, которые уже на тот момент стоили относительно много (665 тысяч долларов), а сейчас их можно продать примерно за 350 миллионов долларов (26 миллиардов рублей).



Британец пытается отыскать винчестер с 2013 году, но сейчас занялся этим наиболее активно, поскольку на кону огромная сумма. Он полагает, что накопитель находится на местной свалке примерно на глубине одного метра. Размер этой свалки сопоставим с футбольным полем.



Хауэллс объявил награду в 1 миллион фунтов стерлингов тому, кто поможет ему найти винчестер, а также намерен пожертвовать на борьбу с коронавирусом четверть суммы, которую удастся выручить с продажи криптовалюты. Он уже договорился со специалистами NASA, чтобы они помогли ему восстановить информацию на диске. Если винчестер будет найден, шанс на восстановление данных при использовании оборудования NASA довольно высок — до 90%.







