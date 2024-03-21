Чипированный пациент Маска смог играть в шахматы силой мысли. Специалисты считают, что радоваться рано

Такое стало возможным благодаря Nuralink — стартапу Илона Маска. Свои возможности пациент продемонстрировал на прямой трансляции в X.
Тело 29-летнего Нолана Арбо уже восемь лет парализовано ниже плеч. В начале года он стал участником программы Nuralink по вживлению импланта в мозг. Оправившись после операции, мужчина смог управлять курсором мыши при помощи силы мысли.
Пациент был безумно счастлив новым возможностям и постарался рассказать, как ему удается играть в онлайн-шахматы:
«Я пытался двигать правой рукой влево, вправо, вперед, назад, и после этого, я думаю, мне стало интуитивно понятно, что я начал представлять, как движется курсор».
Также Арбо сообщил, что около восьми часов пытался справиться с партией в «Цивилизацию». Задача оказалась сложнее — в видеоигре много разных элементов управления, а для победы нужна реакция.
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В эфире не раскрыли всех подробностей технологии, но инженер Neuralink обещал дать больше информации в ближайшие дни.
Пациент уверяет, что бояться нечего, операция прошла легко, а на следующий день его отпустили домой. Однако директор программы нейроинженерии в Национальных институтах здравоохранения США Кип Людвиг считает, что проект рано окрестили прорывом.
«Прошло слишком мало времени после имплантации. И Neuralink, еще предстоит многому научиться, прежде чем достичь полного контроля над технологией».