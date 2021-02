IV







Стартовала сегодня конференция BlizzCon, которая впервые проходит виртуально, поэтому получила название BlizzConline. По традиции на церемонии открытия компания Blizzard сделала несколько важных анонсов, которые мы собрали в одном месте.В переиздание игры войдет основная сюжетная линия вместе с контнетным дополнением Lord of Destruction. Над ремастером работает команда Vicarious Visions (Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy). Релиз намечен на ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S до конца года. Сообщается, что Diablo II Resurrected будет поддерживать кроссплатформенный прогресс между ПК и консолями.Среди основных улучшений: рендеринг частиц, объемный звук с поддержкой Dolby Surround 7.1, динамическое освещение, частота до 144 Гц, а также поддержка широкоформатных дисплеев и геймпадов в ПК-версии. Все кинематографические ролики переделали с нуля. В Diablo II Resurrected можно будет переключаться между классическим и обновленным внешним видом на лету во время игрового процесса. На ПК, PS5 и Xbox Series X релиз будет работать в 4K 60 FPS. В ближайшее время состоится альфа-тестирование, запись на которое уже открыта . Оно пройдет только на ПК.Сборник из трёх классических игр, в который вошли: The Lost Vikings, Rock & Roll Racing и Blackthrone. Все они получат русскую локализацию и фильтры изображения. Выход состоится 20 февраля на ПК и консолях.В игре появится новый рейд, подземелья, экипировка и спутники.На серверах с классической версией World of Warcraft запустят дополнение The Burning Crusade до конца 2021 года. Игрокам позволят сделать выбор: остаться на классике или перейти в новый контент.В карточной игре стартует новый сезон, вместе с ним станет доступен классический режим с картами, которые были представлены на запуске Heartstone в 2014 году. Помимо этого, было анонсировано дополнение Forged in the Barrens и режим Mercenaries. Они будут запущены до конца 2021 года.В описании на сайте Blizzard говорится, что разбойница — ловкая универсальная воительница, специализирующаяся на приемах как ближнего, так и дальнего боя. Своим усиленным оружием и сериями мощных атак она одолеет любого врага, а смертельные яды и магия тьмы помогут ей без труда расправиться с демонами.На этом пока всё.