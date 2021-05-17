Мы уже привыкли к тому, что должны постоянно подтверждать свою «человечность» на различных сайтах путем ввода капчи, которые в последнее время становятся все сложнее вслед за ботами. По подсчетам специалистов, на одну капчу у пользователя в среднем уходит 32 секунды, и если предположить, что мы разгадываем по одной капче в день, а пользователей интернета порядка 4.5 миллиардов, то ежедневно все люди тратят на капчу порядка 500 человеко-лет.
И один из крупнейших в мире хостинг-провайдеров Cloudflare решил избавить нас от капч достаточно оригинальным методом. Компания предложила использовать для подтверждения человечности криптографические USB-ключи, которые выглядят как обычные флешки.
Смысл такого физического ключа в том, что он позволяет сайту понять, что перед ним человек, при этом раскрытие его личности не происходит. Более того, такой USB-ключ не привязан к определенному устройству, использовать его можно будет на любом ПК, ноутбуке и даже, возможно, смартфоне.
В итоге, по словам Cloudflare, ввод капчи при наличии USB-ключа превратится в 2-3 клика и отнимет не более 5 секунд. Попробовать новый метод подтверждения «человечности» уже можно по этой ссылке — для этого вам понадобится подключенный к ПК USB-ключ YubiKey, HyperFIDO или Thetis FIDO U2F.
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Источник:
Cloudflare wants to save 500 years per day of humans trying to solve CAPTCHA by killing it
На телефоне, планшете, в чужом месте некуда вставлять будет такой ключ.