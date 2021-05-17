Мы уже привыкли к тому, что должны постоянно подтверждать свою «человечность» на различных сайтах путем ввода капчи, которые в последнее время становятся все сложнее вслед за ботами. По подсчетам специалистов, на одну капчу у пользователя в среднем уходит 32 секунды, и если предположить, что мы разгадываем по одной капче в день, а пользователей интернета порядка 4.5 миллиардов, то ежедневно все люди тратят на капчу порядка 500 человеко-лет.

И один из крупнейших в мире хостинг-провайдеров Cloudflare решил избавить нас от капч достаточно оригинальным методом. Компания предложила использовать для подтверждения человечности криптографические USB-ключи, которые выглядят как обычные флешки. 



Смысл такого физического ключа в том, что он позволяет сайту понять, что перед ним человек, при этом раскрытие его личности не происходит. Более того, такой USB-ключ не привязан к определенному устройству, использовать его можно будет на любом ПК, ноутбуке и даже, возможно, смартфоне. 

В итоге, по словам Cloudflare, ввод капчи при наличии USB-ключа превратится в 2-3 клика и отнимет не более 5 секунд. Попробовать новый метод подтверждения «человечности» уже можно по этой ссылке — для этого вам понадобится подключенный к ПК USB-ключ YubiKey, HyperFIDO или Thetis FIDO U2F.


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Источник:

Cloudflare wants to save 500 years per day of humans trying to solve CAPTCHA by killing it Cloudflare wants to save 500 years per day of humans trying to solve CAPTCHA by killing it

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