«Додо Пицца» совместно с заводом из Нижнего Новгорода создали электроскутер для доставки продуктов. Об этом сообщает российский ресурс Incrussia.ru.
Девайс разработан командой Дмитрия Трояна, который владеет крупнейшей франшизой «Додо Пиццы» в России. В разработке скутера участвовал завод Федора Овчинникова «Форвард» из Нижнего Новгорода. В результате их сотрудничества на свет появился трехколесный электроскутер, концептуально очень напоминающий знаменитые «туктуки», которые активно используются в восточных странах вроде Индии и Тайланда.
Тайский «туктук»
Электроскутер «Додо Пицца» способен проехать до 50 км от одного заряда, передвигаясь при этом со скоростью до 40 км/ч. За один раз устройство может увезти до 200 кг груза.
По словам Дениса Абрамова, коммерческого директора «Форварда», это первый полностью российский электроскутер, который разработан специально для работы в доставке. Кроме того, он отмечает, что «миник» соответствует российскому законодательству и сертифицирован в соответствии с нормами технического регламента для средств передвижения — а значит, «додо-скутер» имеет право ездить по дорогам общего пользования. Завод планирует начать серийное производство этих девайсов.
На данный момент скутеры будут тестироваться в Самаре. Если эксперимент окажется успешным и продуктивным, такие устройства появятся во всех городах присутствия «Додо Пиццы». Директор по развитию «Додо» Антон Кошелев рассказал, что в каждой пиццерии сети панируют разместить зарядную станцию для «додо-скутеров».
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