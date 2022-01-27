





С января 2022 года, AliExpress начал повышать уровень сервиса. Покупатели смогут оценить ускоренную доставку, без дополнительных затрат. Кроме того, всем заказам будет присваиваться индивидуальный трек-номер. Это позволит в любой момент увидеть, где находится заказ в данный момент и получать уведомления о его прибытии в пункт выдачи, постамат или отделение Почты России. Это особенно удобно если речь идет о малогабаритных посылках.AliExpress постоянно развивается. За два года, китайский онлайн магазин сократил срок доставки вдвое, увеличив количество авиарейсов из разных стран. Благодаря сотрудничеству с Почтой России, получить заказ можно практически из любого уголка страны, а общее количество постаматов и пунктов выдачи насчитывается около тридцати тысяч.В 2021 году компания начала развитие логистики и основала собственный фулфилмент (исполнительный центр) в Чехове, специально для работы с российскими продавцами. В планах AliExpress создание подобных центров в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах России.